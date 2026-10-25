El Espíritu se entristeció. Le dijo al Padre:

-Veo que estás triste.

Respondió el Señor:

-Me conduele la suerte del pobre sacerdote ecuatoriano al que le cayó en la cabeza el gran crucifijo del altar y lo mató. Ahora está en el Cielo por sus buenas obras, pero se mantiene apartado. Ahora teme que le caiga encima toda la corte celestial.

-No estés triste -le dijo el Espíritu al Creador-. Tú no tuviste la culpa del accidente. Fue obra de la ley de la gravedad.

-No debí haberla hecho -ponderó el Padre-. Por causa de lo sucedido en Ecuador ha aumentado el número de ateos.

¡Hasta mañana!...