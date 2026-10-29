Llegó sin previo aviso y se presentó sin más:

-Soy el número o uno.

Me bastó oírlo para recelar de él. Quienes dicen ser el número uno son por lo general el número mil, o 10 mil o 150 mil. La cortesía, sin embargo, me obligó a decirle que me daba gusto conocerlo. Le dije, sin embargo, que había conocido a otros que también decían ser el número uno.

-Son unos impostores -replicó, molesto. El único y verdadero número uno soy yo.

No quise discutir, de modo que lo dejé con su idea. Después de volver a repetir varias veces que era el número uno se despidió.

Sentí alivio. Es muy difícil tratar con quienes creen ser el número uno.

¡Hasta mañana!...