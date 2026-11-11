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Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche dice a veces cosas que me ponen a pensar.
Eso no me gusta nada. El vino es para alegrar, para recordar, para amar, pero no para pensar. Anoche mi amigo dijo:
-En ocasiones siento la tentación de no llamarme ya cristiano, y en su lugar decirme franciscano. Cristo, siendo Dios, tenía con frecuencia rasgos muy poco divinas, como maldecir a una higuera, azotar con ira a unos prójimos después de predicar el amor al prójimo, o llamar "raza de víboras" a quienes disentían de él, y amenazarlos con un fuego eterno. De ahí la oración que antes decíamos: "Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor". San Francisco de Asís, en cambio, era manso y humilde. Amaba a todas las criaturas. Jamás habrá una oración que diga: "San Francisco, aplaca tu ira", etcétera.
Las palabras de mi amigo me provocaron pensamientos inquietantes. Ahora pienso que no debo pensar.
¡Hasta mañana!...