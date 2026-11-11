Editoriales

OPINIÓN

Mirador

Mirador

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche dice a veces cosas que me ponen a pensar.

Eso no me gusta nada. El vino es para alegrar, para recordar, para amar, pero no para pensar. Anoche mi amigo dijo:

-En ocasiones siento la tentación de no llamarme ya cristiano, y en su lugar decirme franciscano. Cristo, siendo Dios, tenía con frecuencia rasgos muy poco divinas, como maldecir a una higuera, azotar con ira a unos prójimos después de predicar el amor al prójimo, o llamar "raza de víboras" a quienes disentían de él, y amenazarlos con un fuego eterno. De ahí la oración que antes decíamos: "Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor". San Francisco de Asís, en cambio, era manso y humilde. Amaba a todas las criaturas. Jamás habrá una oración que diga: "San Francisco, aplaca tu ira", etcétera.

Las palabras de mi amigo me provocaron pensamientos inquietantes. Ahora pienso que no debo pensar.

¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador amigo, oración, aplaca, pensar.

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Editoriales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas