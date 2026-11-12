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ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)
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No sé si todavía exista. El niño que era yo, y que la leía en el colegio, no existe ya.

Dejé de leer esa piadosa publicación porque en uno de sus números habló de la muerte de Emilio Salgari. El escritor se quitó la vida abriéndose el vientre con una navaja de afeitar. Lo hizo por el penoso desequilibrio mental que padecía, pero la tal revista dijo que su horrible final le fue impuesto por Dios como castigo por haber llenado las mentes juveniles con vanas fantasías.

Yo había pasado muchas horas deleitosas -e instructivas- leyendo las aventuras de piratas y corsarios que Salgari relató. Jamás volví a comprar el Mensajero, a pesar de contener los mensajes de Jesús.

Esa fue, pienso, mi primera heterodoxia. No sería la última.

¡Hasta mañana!...


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mirador todavía, Jamás, juveniles, vanas

               

                
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