La música de las esferas.

La idea, creo, se originó en Pitágoras. Ese filósofo afirmaba que los astros, en su carrera por el universo, producen una música cuyos diversos tonos, según el tamaño de cada uno, forman una armonía inefable.

Muchas noches las he pasado en vela esperando escuchar esa música, pero las esferas nunca han cantado para mí.

Entiendo que Dios sí oye la canción de los astros.

Hay quienes dicen que la música de las esferas lo arrulla de tal modo que a veces se queda dormido.

Ese sueño en el Cielo, aseguran, explica muchas de las cosas que suceden en la Tierra.

Quién sabe.

¡Hasta mañana!.