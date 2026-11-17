En el rancho del Potrero los árboles han rendido ya su fruto y se disponen a dormir el sueño del invierno.

Es de noche. Una calma silenciosa viene del bosque de los pinos. No hay rumor de hojas. El paisaje calla.

En la cocina de la antigua casa hemos gustado la sobria cena campesina. Ahora oímos en labios de doña Rosa una más de las ocurrencias de don Abundio, su marido.

-Un hombre de la ciudad que iba en su carro le preguntó cuántos kilómetros le faltaban para llegar a Jamé. Le contestó: "En la dirección que lleva le faltan unos 40 mil, pero si se da la vuelta le faltarán cuando mucho 36".

Reímos todos, menos don Abundio.

Masculla por lo bajo:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.