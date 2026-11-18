Este amigo mío con el que tomo la copa -variaslos martes por la noche, tiene ideas radicales.

Dice que las ideas que no son radicales carecen de raíz, y se las lleva el viento.

Anoche declaró que las religiones llevan a los hombres a cometer muchas necedades. Él no usó la palabra “necedades”, sino otra más sonora y expresiva.

-Los antiguos monjes -dijo- no se bañaban nunca, pues pensaban que eso era molicie, ocasión de pecado y vanidad. La gente alababa “la santa fetidez” de los clérigos. San Hospicio tenía a virtud no haberse bañado jamás, y se alegraba de vivir comido por los piojos, pues pensaba que esa mortificación lo llevaría al Cielo.

-No sigas -le pedí-. Me estás echando a perder el vino.

Respondió: -En el vino está la verdad, y la verdad a nadie echa a perder.

¡Hasta mañana!...