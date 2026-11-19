Este cofre o baúl no se llama ni baúl ni cofre.

Tampoco se llama petaca. Su nombre aquí es “castaña”, por la forma abombada de su tapa.

Perteneció a doña Trinidad de la Peña y Berlanga, en su tiempo la señorita Trini. En ella tenía sus donas, pues ya se iba a casar: su vestido de novia, su ropa íntima y las sábanas para el lecho nupcial. Desgraciadamente su prometido murió en el 18, cuando la epidemia de gripe española, epidemia a la que los católicos de rancho bautizaron como “el carranzazo”.

Nunca hemos abierto la castaña de la señorita Trini. Está como ella la dejó. Pienso que conserva olor a cedro y a manzana y membrillo, los frutos que puso ahí para aromar las prendas. Permítanme ser un poco cursi y decir que el perfume del amor jamás se desvanece.

¡Hasta mañana!...