El color rojo se presentó sin avisar y me dijo de buenas a primeras:

-Soy el mejor color.

Me atreví a contradecirlo:

-No hay color que sea mejor que otro. El azul es el mejor para el cielo; el verde es el mejor para los árboles. Usted es el mejor color para el crepúsculo, y aun así necesita del amarillo, del morado y del color de rosa.

Noté que se molestó, porque se puso colorado. No quise decirle que el cielo se vería muy mal si fuera siempre completamente rojo. Y repetí:

-No diga usted que es el mejor color. Diga sólo que cuando se necesite algo rojo usted es el mejor color, pero no lo es en todos los casos.

Se marchó sin decir más. Iba rojo de coraje.

¡Hasta mañana!...