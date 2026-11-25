Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche dice que el vino lo hace incrédulo.

Y añade: -A ti, en cambio, te hace crédulo.

No le falta razón. Con un cuarto de botella en el coleto vuelvo a ser aquel párvulo que a los 6 años hizo la primera comunión. Por eso me sobresalté cuando anoche mi amigo declaró: -No creo en la otra vida, y a veces siento ganas de no creer tampoco en algunas cosas de ésta. ¿Te has puesto a pesar en los miles de billones de seres humanos que han existido sobre la faz de la tierra? Ninguno ha vuelto del más allá para disipar las dudas que tenemos en el más acá. Nos espera el sueño eterno, lo cual es mejor que los eternos sueños creados por los predicadores, donde pululan ángeles, demonios, y una infinita muchedumbre de almas que después de ser juzgadas por un juez riguroso se salvaron o se perdieron para la eternidad.

Mi amigo da un nuevo trago antes de seguir. Yo doy dos esperando que no siga.

¡Hasta mañana!...