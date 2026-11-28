Hacía un frío que congelaba. El cielo estaba oscuro, y la niebla era una capa gris que lo cubría todo. San Virila salió de su convento. Iba a la aldea a pedir el pan para sus pobres. Dios lo ama. Hizo entonces que un rayo de sol bajara sobre él y lo calentara. A donde iba San Virila lo seguía aquella grata tibieza, y le quitaba el frío que a los demás hacía tiritar. Pero en vez de dar gracias al Padre por aquella milagrosa merced el frailecito le pidió que le quitara de encima el rayo de sol.

-Mira -le dijo-. Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y los animales tiemblan de frío. ¿Y sólo yo voy a andar calientito? Un milagro que no es para todos no es verdadero milagro.

¡Hasta mañana!...