Miranda Reyes enfrentará a la excampeona mundial Terri Harper en Birmingham

La boxeadora con sangre duranguuense Miranda “Alacrana” Reyes tendrá una de las pruebas más importantes de su carrera profesional al enfrentar a la británica Terri Harper, exmonarca mundial en tres divisiones, en una pelea pactada a 10 asaltos dentro de la categoría de peso superligero (140 libras).

El combate fue anunciado oficialmente por Most Valuable Promotions (MVP) y formará parte de la cartelera MVP 06: UK vs USA, que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en Birmingham, Inglaterra.

Una oportunidad para meterse entre la élite

Con marca profesional de 9 victorias, 3 derrotas y 1 empate, con tres nocauts, Miranda Reyes afrontará el reto más importante de su trayectoria al medirse con una rival de talla internacional y con amplia experiencia en peleas de campeonato.

La mexicana, considerada una contendiente dentro del Top 10 de la división, buscará aprovechar esta vitrina internacional para demostrar que está lista para competir al más alto nivel y acercarse a una futura oportunidad por un título mundial.

El enfrentamiento representa además una gran exposición para Reyes, quien tendrá la oportunidad de presentarse ante el público británico y en una función organizada por una de las promotoras con mayor crecimiento en el boxeo internacional.

Una vitrina internacional para el boxeo mexicano

El anuncio del combate ha generado expectativa entre los aficionados al boxeo, ya que representa una importante oportunidad para Miranda Reyes de consolidarse en el plano internacional.

Una victoria ante una rival con el historial de Terri Harper no solo significaría el triunfo más importante de su carrera, sino que también podría colocarla en la conversación por futuras peleas de campeonato dentro de la división superligero.

La función del 29 de agosto reunirá talento del Reino Unido y Estados Unidos bajo el concepto UK vs USA, aunque la presencia de Miranda Reyes aportará representación mexicana a una cartelera que promete captar la atención de los seguidores del boxeo a nivel mundial.