Miranda Reyes tendrá una dura prueba en Reino Unido ante Terri Harper

La boxeadora Miranda “La Alacrana” Reyes volverá a territorio británico este sábado 29 de agosto para enfrentar uno de los compromisos más importantes de su carrera profesional, cuando se mida a la excampeona mundial Terri Harper dentro de la cartelera MVPW-06 UK vs. USA, que tendrá como escenario en Birmingham, Inglaterra.

El combate está pactado en la división de los superligeros, en las 140 libras, y representa una oportunidad de alto impacto para Reyes, quien llegará como una de las contendientes mejor clasificadas de la categoría. Del otro lado estará Harper, campeona mundial en tres divisiones y una de las figuras más experimentadas del boxeo femenil británico.

Reyes busca sorprender

Reyes llegará al enfrentamiento con récord profesional de 9 victorias, tres derrotas y un empate, con tres triunfos por nocaut, además de ocupar actualmente el noveno puesto del ranking de la Asociación Mundial de Boxeo y el décimo de la Organización Mundial de Boxeo.

La “Alacrana” viene de conseguir una victoria por decisión unánime sobre Camilla Panatta, el pasado 30 de mayo, resultado con el que consiguió mantenerse en ascenso y llegar con confianza a su siguiente compromiso.

La propia Reyes ha dejado claro que no viaja a Inglaterra únicamente para competir. Durante la conferencia previa aseguró que respeta la trayectoria de Harper, pero considera que su rival se encuentra en la parte final de su carrera.

“Es un honor subir al ring con Terri Harper. Ha logrado mucho en este deporte, pero está de salida. Yo la voy a llevar hacia allá”, declaró la estadounidense de raíces mexicanas, quien también aseguró estar preparada tanto para buscar el nocaut como para disputar una pelea larga.