Misión Artemis III: ¿Quién es Frank Rubio, el astronauta latino que volverá al espacio con la NASA?

Frank Rubio volverá al espacio como parte de la misión Artemis III, el nuevo paso de la NASA dentro de su programa para preparar el regreso de astronautas a la Luna.

El astronauta de origen latino fue incluido por la agencia espacial estadounidense como especialista de misión en la tripulación que realizará una serie de pruebas en órbita terrestre durante 2027, como parte de los ensayos necesarios antes de avanzar hacia nuevas misiones lunares.

La tripulación anunciada por la NASA está integrada por Randy Bresnik, comandante; Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea, como piloto; Andre Douglas y Frank Rubio como especialistas de misión.

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Un astronauta con récord histórico

Frank Rubio no llega a Artemis III como un nombre nuevo dentro de la NASA. En 2023 hizo historia al completar 371 días en el espacio, con lo que rompió el récord de la misión espacial continua más larga realizada por un astronauta estadounidense.

Rubio viajó a la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre de 2022 a bordo de la nave Soyuz MS-22, lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. Su regreso ocurrió hasta el 27 de septiembre de 2023, después de permanecer más de un año en órbita.

Durante esa misión, recorrió más de 157 millones de millas, convivió con 28 tripulantes distintos, presenció la llegada de 15 vehículos espaciales y realizó tres caminatas espaciales, acumulando más de 21 horas fuera de la estación.

FB: Astronaut Frank Rubio

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De piloto de Black Hawk a astronauta

Antes de formar parte de la NASA, Frank Rubio desarrolló una amplia carrera militar. Es coronel del Ejército de Estados Unidos, médico y aviador.

De acuerdo con su biografía oficial, Rubio se graduó de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point en 1998 y posteriormente obtuvo el grado de doctor en Medicina por la Uniformed Services University of the Health Sciences en 2010.

También fue piloto de helicóptero UH-60 Black Hawk y acumuló más de mil 100 horas de vuelo, incluidas más de 600 horas en zonas de combate o peligro durante despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak.

Además, se desempeñó como médico familiar certificado y cirujano de vuelo, experiencia que más tarde se convertiría en parte clave de su perfil dentro del cuerpo de astronautas.

Sus raíces latinas

Frank Rubio nació en Los Ángeles, California, aunque considera a Miami, Florida, como su ciudad de origen. Su madre, Myrna Argueta, vive en El Salvador, por lo que su nombramiento dentro de Artemis III ha sido destacado también por su vínculo latinoamericano.

Rubio está casado con Deborah Rubio y tiene cuatro hijos.

Su historia ha sido resaltada en distintas ocasiones por la NASA debido a la combinación de disciplina militar, preparación médica, experiencia operativa y representación latina dentro de la exploración espacial.

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¿Qué hará en Artemis III?

En Artemis III, Rubio participará como especialista de misión en un vuelo que no descenderá en la Luna, sino que servirá como una prueba clave en órbita terrestre.

La NASA explicó que esta misión permitirá ensayar maniobras de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y versiones de prueba de los sistemas comerciales de alunizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

El objetivo es comprobar interfaces, software, sistemas de propulsión, comunicaciones y operaciones conjuntas antes de avanzar hacia Artemis IV, misión con la que se busca llevar astronautas al polo sur lunar.

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Un paso hacia la Luna y Marte

La NASA ha señalado que Artemis III será una misión altamente compleja, con múltiples lanzamientos y operaciones coordinadas entre Orion y los módulos de aterrizaje en desarrollo.

La tripulación permanecerá aproximadamente dos semanas en el espacio, aunque la duración exacta dependerá de las operaciones de lanzamiento, acoplamiento y pruebas en órbita.

Para Frank Rubio, Artemis III representará su segundo viaje al espacio y una nueva etapa dentro de una carrera que ya lo colocó en la historia de la NASA.

Su presencia en la misión no solo refuerza la experiencia técnica de la tripulación, sino que también vuelve a poner a un astronauta latino en el centro del programa con el que Estados Unidos busca volver a la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

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