MLB: Atlanta Braves responden con una sólida victoria para avanzar en los playoffs

Los Atlanta Braves respondieron en el momento decisivo y, con una ofensiva oportuna desde las primeras entradas, derrotaron 6-2 a los Philadelphia Phillies para quedarse con el tercer y definitivo encuentro de la Serie de Comodines de la Liga Nacional y avanzar a la siguiente ronda de los playoffs de las Grandes Ligas.

Después de que Philadelphia igualara la serie en el segundo compromiso, Atlanta regresó a casa con la obligación de ganar y logró tomar el control prácticamente desde el arranque .

Atlanta pega desde la primera entrada

El ataque de los Braves no tardó en hacer daño frente a Aaron Nola. Ronald Acuña Jr. y Matt Olson consiguieron colocarse en circulación antes de que Harris encontrara un lanzamiento favorable y mandara la pelota detrás de la barda del jardín derecho-central.

El batazo puso rápidamente el 3-0 y cambió el panorama de un encuentro que representaba la eliminación directa para ambos equipos. Atlanta aprovechó el impulso y volvió a producir en la cuarta entrada para aumentar la diferencia y mantener bajo presión a la ofensiva de Philadelphia.

Del otro lado, el cuerpo de lanzadores de los Braves consiguió contener durante buena parte del partido a una alineación con bateadores de peso como Bryce Harper y Kyle Schwarber.

Phillies intenta reaccionar

Philadelphia logró romper el cero en la sexta entrada y trató de mantenerse con vida en el encuentro, aunque la reacción resultó insuficiente.

Atlanta recuperó terreno en la séptima entrada gracias a un cuadrangular solitario de Matt Olson, que amplió nuevamente la ventaja y colocó el marcador 6-1.

Los Phillies todavía consiguieron producir una carrera más durante la octava entrada, pero el margen ya era demasiado amplio y el bullpen de los Braves se encargó de completar los últimos outs sin permitir una remontada.

Braves avanza a la siguiente ronda

Con la victoria, Atlanta cerró la Serie de Comodines con dos triunfos por uno y consiguió mantenerse con vida en la postemporada.

Ahora, los Braves continuarán su camino en los playoffs de la Liga Nacional, donde enfrentarán a Los Angeles Dodgers en la Serie Divisional.