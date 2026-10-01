MLB: ¿Ayuda divina? Los White Sox recibieron una carta del Papa León XIV previo a los playoffs

Los Chicago White Sox comenzaron la postemporada 2026 con un respaldo bastante particular: una carta enviada desde el Vaticano por el Papa León XIV, reconocido seguidor del conjunto de Chicago desde mucho antes de convertirse en pontífice.

¿Qué decía la carta?

La carta estaba dirigida al presidente de los White Sox, Jerry Reinsdorf, y había sido fechada el 9 de septiembre.

En ella, León XIV agradeció una actividad realizada por la organización durante agosto y aprovechó para destacar el papel del deporte como espacio de convivencia, amistad y solidaridad. El pontífice también envió sus bendiciones al directivo y a sus seres queridos.

El vínculo del Papa León XIV con los White Sox

La relación entre el ahora Papa y los White Sox no surgió recientemente. León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, creció en Chicago y ha sido identificado durante años como aficionado del equipo del South Side.

Uno de los datos que más ha llamado la atención es que Prevost estuvo presente en los juegos de la Serie Mundial de 2005 disputados en Chicago, precisamente en una edición en la que los White Sox terminaron coronándose tras barrer a Houston en cuatro encuentros.

La carta llegó justo antes del arranque en postemporada

El mensaje del pontífice coincidió con uno de los momentos más importantes de la temporada para los White Sox. Chicago terminó la campaña regular con marca de 84 victorias y 78 derrotas, resultado suficiente para conseguir un boleto de comodín después de atravesar tres temporadas consecutivas con al menos 101 derrotas. AP News

El equipo recibió la carta horas antes de enfrentar a los Astros en Houston y posteriormente se impuso 6-3 en el Juego 1 de la serie. El detalle inevitablemente provocó bromas entre aficionados sobre si el mensaje papal había llegado acompañado de un poco de fortuna para la novena de Chicago .

White Sox respondieron con triunfo en la postemporada

El buen momento no terminó con el primer partido, Chicago volvió a derrotar a Houston por 7-3 en el Juego 2, completando la barrida y consiguiendo su primera victoria en una serie de postemporada desde 2005. Con ello, los White Sox avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Americana.

León XIV aprovechó el mensaje para resaltar valores como la unidad y la convivencia a través del deporte, mientras los White Sox hicieron su parte dentro del diamante y comenzaron octubre con una de sus mejores historias de postemporada en más de dos décadas.