MLB: duranguense, Jeter Martínez, continúa creciendo con los Bradenton Marauders

El mes de mayo representó un punto de consolidación para este pitcher duranguense dentro de los Bradenton Marauders, mostrando avances importantes en control, efectividad y capacidad para dominar a los bateadores rivales.

Un mes más sólido en números generales

Durante mayo, el lanzador registró 4 apariciones (3 como abridor) con una carga de trabajo de 15.0 innings, en los que permitió apenas 5 carreras limpias para una destacada efectividad de 3.00. Este número refleja una mejora clara respecto a abril, mostrando una adaptación progresiva al nivel competitivo.

Además, limitó a los rivales a un promedio de bateo de apenas .189, lo que habla de su capacidad para evitar contacto sólido y mantener bajo control a las ofensivas contrarias.

Control y dominio desde la lomita

Uno de los aspectos más destacados fue su dominio en la zona de strike. En mayo logró 15 ponches, manteniendo un buen ritmo de strikeouts por salida, lo que lo coloca como un brazo confiable dentro de la rotación.

A esto se suma una mejora en el control: permitió solo 7 bases por bola, reduciendo el daño en comparación con actuaciones anteriores. Este ajuste fue clave para bajar su WHIP a 1.13, una cifra bastante competitiva.

Capacidad de respuesta en momentos clave

Aunque sufrió una derrota en el mes, su desempeño muestra consistencia. En tres de sus cuatro salidas permitió una carrera o menos, destacando su salida del 17 de mayo ante Dunedin Blue Jays, donde lanzó 6 entradas con solo 1 carrera permitida, una de sus mejores actuaciones del periodo.

Incluso en su salida más complicada (26 de mayo), logró mantenerse competitivo pese a permitir tres carreras, evidenciando resistencia y capacidad para trabajar bajo presión.

El rendimiento del duranguense también se alinea con el buen momento colectivo del pitcheo de Bradenton, que en mayo destacó en la liga por su efectividad y dominio desde la loma.

Crecimiento y proyección

El mes de mayo deja claro que este pitcher mexicano está en evolución. Su mejora en efectividad, control y dominio del rival lo colocan como una pieza interesante dentro del desarrollo de los Marauders.

Si logra mantener esta tendencia, no solo podría consolidarse en la rotación, sino también comenzar a llamar la atención dentro del sistema de Ligas Menores.