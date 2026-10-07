MLB: ¡Huele a Tricampeonato! Dodgers llegan a la Serie de Campeonato tras vencer a Braves

Los Angeles Dodgers mantienen vivo el sueño de conquistar su tercera Serie Mundial consecutiva, luego de imponerse 4-1 a los Atlanta Braves en el cuarto enfrentamiento de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Con este resultado, la novena angelina aseguró su clasificación a la Serie de Campeonato, tras llevarse la eliminatoria por tres victorias a una y demostrar nuevamente su capacidad para responder en los momentos decisivos de la postemporada. El conjunto dirigido por Dave Roberts tuvo que trabajar para conseguir su boleto, pues Atlanta ofreció resistencia durante buena parte del encuentro disputado en el Truist Park.

Sin embargo, un batazo oportuno del cubano Andy Pages y una sólida actuación del cuerpo de relevistas terminaron por inclinar la balanza a favor de los actuales bicampeones de las Grandes Ligas.

Andy Pages aparece en el momento decisivo

El encuentro comenzó con los Braves tomando la delantera en la primera entrada, aunque los Dodgers consiguieron igualar la pizarra durante el segundo episodio. A partir de ese momento, el duelo se convirtió en una batalla de pitcheo, con ambas ofensivas encontrando dificultades para producir carreras.

La situación cambió en la parte alta de la séptima entrada, cuando Andy Pages apareció con corredores en posición de anotar y conectó un sencillo productor de dos carreras que rompió el empate y colocó a Los Ángeles adelante por 3-1.

El batazo del jardinero cubano resultó especialmente importante porque terminó con una prolongada sequía ofensiva de los Dodgers con hombres en posición de anotar, una de las principales dificultades que habían enfrentado durante la eliminatoria.

Pages terminó convirtiéndose en una de las figuras del encuentro, respondiendo a la confianza del cuerpo técnico y aportando el impulso ofensivo que necesitaba su equipo para acercarse a la siguiente ronda.

El tricampeonato está cada vez más cerca

Con esta clasificación, los Dodgers disputarán la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por tercer año consecutivo, manteniéndose como uno de los principales candidatos para levantar nuevamente el Trofeo del Comisionado.

La organización angelina conquistó las Series Mundiales de 2024 y 2025, por lo que ahora busca convertirse en el primer equipo desde los New York Yankees de 1998, 1999 y 2000 en conseguir tres campeonatos consecutivos de las Grandes Ligas.

Mientras tanto, Los Ángeles aguarda al ganador de la eliminatoria entre Milwaukee Brewers y San Diego Padres para conocer a su siguiente adversario. Con una plantilla experimentada, profundidad en el pitcheo y jugadores capaces de responder bajo presión, los bicampeones continúan alimentando la posibilidad de escribir otro capítulo histórico en el beisbol estadounidense.