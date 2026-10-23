MLB: ¡Milwaukee pega primero! Los Brewers se colocan 1-0 en la Serie Mundial

El American Family Field fue escenario de un emocionante primer compromiso del Clásico de Otoño, donde Milwaukee aprovechó su condición de local para adelantarse en la serie y conseguir su primera victoria en una Serie Mundial desde 1982.

Los Cerveceros tomaron la iniciativa desde la primera entrada, cuando Christian Yelich conectó un triple productor y posteriormente William Contreras impulsó otra carrera mediante un sencillo, colocando rápidamente el marcador 2-0.

Por su parte, el abridor Jacob Misiorowski tuvo una destacada actuación desde el montículo, al permitir solamente una carrera durante cinco entradas de trabajo, manteniendo controlada a la ofensiva visitante.

Tampa Bay puso dramatismo al encuentro

Los Rays consiguieron descontar en el cuarto episodio gracias al mexicano Jonathan Aranda, quien llegó al plato después de un rodado de Liam Hicks, acercando a los visitantes en la pizarra.

Sin embargo, Milwaukee recuperó terreno en la séptima entrada, cuando Jackson Chourio conectó un sencillo productor que permitió anotar a Cooper Pratt y amplió la ventaja a 3-1.

Cuando parecía que los Cerveceros conseguirían una victoria sin mayores complicaciones, Tampa Bay protagonizó una reacción en la novena entrada, presionando al relevista Trevor Megill y colocando corredores en posición de anotar.

La tensión aumentó después de que una revisión de video revirtiera una jugada que inicialmente parecía terminar el encuentro, manteniendo vivas las esperanzas de los Rays.

Finalmente, Megill consiguió ponchar a Jonny DeLuca para registrar el último out y asegurar el triunfo de Milwaukee , dejando a los visitantes con la posibilidad del empate en las bases.

Milwaukee toma ventaja en busca de su primer título

Con este resultado, los Cerveceros se colocaron 1-0 en una Serie Mundial particularmente especial, ya que ambas franquicias buscan conquistar el primer campeonato de su historia en las Grandes Ligas.

Milwaukee regresó al Clásico de Otoño después de 44 años, mientras que Tampa Bay disputa su tercera Serie Mundial, luego de haber perdido las ediciones de 2008 y 2020.

El triunfo representa un primer paso importante para los Cerveceros, aunque la reacción de los Rays en los últimos episodios dejó claro que la disputa por el Trofeo del Comisionado apenas comienza.