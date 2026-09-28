MLB: Randy Arozarena se despide entre grandes ovaciones de Seattle y apunta a la agencia libre

La ovación retumbó en el T-Mobile Park como un presagio inevitable. Randy Arozarena se despidió del terreno saludando a la afición de Seattle en el cierre de la temporada regular, en lo que apunta a ser su último turno con el uniforme de los Marineros. El gesto del jardinero méxico-cubano no fue solo de gratitud, sino el preámbulo de una etapa crucial en su carrera deportiva.

El estelar patrullero concluye formalmente su vínculo laboral tras pactar un salario de 15.65 millones de dólares para este 2026, evitando el arbitraje. Al finalizar la actual Serie Mundial, Arozarena alcanzará por primera vez la agencia libre sin restricciones, un estatus contractual codiciado que lo coloca en la vitrina principal del béisbol de las Grandes Ligas para el próximo receso invernal.

¿Quedarse en Seattle es una posibilidad?

A sus 31 años, el futuro del patrullero quedará en manos del reconocido agente Scott Boras. Con un perfil ofensivo sólido, potencia con el madero y capacidad comprobada para responder en momentos de alta presión, la aspiración del pelotero se encamina hacia un contrato multianual de gran envergadura, lo que elevará considerablemente su valor en el mercado abierto de la MLB.

Para Seattle, la continuidad de Arozarena representa un dilema financiero. Aunque la gerencia podría extenderle una oferta cualificada para asegurar una compensación en el Draft si decide marchar, retenerlo requerirá una inversión económica considerable, compitiendo directamente en el mercado abierto de las Mayores.

¿A dónde podría irse Randy?

Consolidado como uno de los agentes libres más codiciados del mercado, Arozarena abre un abanico de destinos potenciales. Entre las opciones emergen los Diamondbacks de Arizona, necesitados de producción en las praderas, además de organizaciones de calibre contendiente como los Dodgers de Los Ángeles, Yankees de Nueva York o Filis de Filadelfia, atentas a un bateador diestro probado en octubre.

El panorama inmediato proyecta semanas de intensa negociación para Arozarena, quien además contempla en el horizonte su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Su paso por los Marineros parece haber cerrado capítulo en el terreno, abriendo paso a la puja económica que definirá el rumbo del estelar jardinero para sus próximas campañas.