MLB: Rays le ganan 4-3 a Brewers en 12 entradas y se niegan a morir en la Serie Mundial 2026

Los Rays evitaron la barrida en la Serie Mundial al imponerse 4-3 a los Brewers en 12 entradas durante el Juego 4 disputado en Tropicana Field. Después de un duelo marcado por el pitcheo, los errores defensivos y la tensión propia de octubre, la novena floridana encontró la carrera definitiva en el fondo del duodécimo episodio para prolongar la serie y recortar la desventaja a 3-1.

La pizarra se abrió en la segunda entrada cuando Chandler Simpson conectó un doblete que llevó al plato a Jonny DeLuca para adelantar a Tampa Bay. Milwaukee respondió en el cuarto capítulo gracias a un doble productor de Cooper Pratt que permitió anotar a Sal Frelick. Sin embargo, los Rays recuperaron la ventaja en ese mismo episodio mediante una jugada de selección en la que Junior Caminero terminó anotando favorecido por un error de tiro del antesalista David Hamilton.

Dramatismo hasta el último minuto

Los Brewers no tardaron en reaccionar. En la quinta entrada, Hamilton dejó atrás su pifia defensiva al conectar un cuadrangular solitario de 391 pies entre jardín central y derecho para igualar el encuentro 2-2. A partir de ahí, el duelo se convirtió en una batalla de bullpens. Los relevistas de ambos equipos fueron apagando amenazas y mantuvieron el empate durante el resto del tiempo reglamentario, obligando a disputar entradas extras frente a una afición cada vez más tensa.

Ni Milwaukee ni Tampa Bay lograron romper la igualdad entre la décima y la undécima entrada. Los Rays desperdiciaron una oportunidad importante en el undécimo episodio tras colocar corredores en circulación, mientras que los Brewers tampoco pudieron capitalizar un boleto recibido por Brice Turang. Cada lanzamiento aumentó la presión de un juego que se convirtió en uno de los más cerrados de la serie.

Brewers cantaron victoria, pero...

La ofensiva visitante pareció inclinar definitivamente la balanza en el duodécimo capítulo. Cooper Pratt castigó a Ian Seymour con un cuadrangular de 396 pies que puso adelante 3-2 a Milwaukee. Cuando todo apuntaba a una celebración de los Brewers, Tampa Bay respondió de inmediato. Un error defensivo permitió que Junior Caminero llegara a base, Liam Hicks conectó sencillo y posteriormente Jonny DeLuca impulsó la carrera del empate.

Los Rays completaron la remontada momentos después. Con corredores en posición de anotar, Ben Williamson conectó un sencillo al jardín derecho que envió a Nick Fortes al plato con la carrera de la victoria. La reacción dejó tendidos a los Brewers y mantuvo con vida a Tampa Bay en la Serie Mundial, luego de un encuentro que se extendió 12 entradas y que pasó del posible golpe final de Milwaukee a una dramática celebración local por marcador de 4-3.