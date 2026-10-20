MLB: Tres peloteros aztecas disputarán el Clásico de Otoño 2026 entre Tampa Bay y Milwaukee

La Serie Mundial 2026 está definida y mantendrá la presencia mexicana en el Clásico de Otoño. Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers disputarán el campeonato de Grandes Ligas con tres peloteros de raíces nacionales: Jonathan Aranda por Tampa Bay, además de Joey Ortiz y JoJo Romero con Milwaukee, conservando así la representación consecutiva de México en la máxima cita de MLB.

Aranda se convirtió en pieza central de los Rays. El tijuanense jugó 155 encuentros en la temporada regular, bateó para .274, conectó 159 imparables, 22 cuadrangulares e impulsó 92 carreras. En la postemporada respondió con batazos oportunos y abrió la Serie Divisional ante los Yankees con un jonrón crucial, acumulando nueve hits en 35 turnos (.257) a lo largo de nueve partidos.

Poniendo a México en alto

En Milwaukee, Joey Ortiz vive un escenario distinto. El infielder mexicoamericano aportó en la campaña regular con promedio de .270, nueve jonrones y 47 producidas. Sin embargo, su ofensiva cayó en octubre tras conectar solo dos hits en 17 turnos en sus primeros duelos de playoffs, lo que redujo su presencia en la alineación titular de los Cerveceros.

En el bullpen destaca JoJo Romero, con una labor silenciosa pero determinante. El zurdo ha sido opción de confianza en momentos de alta presión y formó parte del staff que barrió 4-0 a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, triunfo que devuelve a Milwaukee al Clásico de Otoño por primera vez en 44 años.

Encuentro inédito en la MLB

Los Rays avanzaron tras una ruta exigente en la Liga Americana, impulsados por un bateo oportuno y el peso de Aranda en momentos clave. Milwaukee arriba respaldado por la firmeza con la que eliminó a Los Ángeles y un cuerpo de pitcheo que ha frenado con eficacia a la oposición a lo largo de la postemporada.

Aranda encabeza los reflectores por su rol ofensivo con Tampa Bay, mientras Ortiz buscará recuperar ritmo al bat y Romero asumirá innings cruciales desde el relevo. Con tres representantes en el campo y el título en disputa, el béisbol mexicano volverá a ser protagonista en el escenario estelar de Las Mayores.