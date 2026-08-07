MLS: ¡OFICIAL! 'Chucky' Lozano es el nuevo jugador del LA Galaxy

Después de varios meses de incertidumbre y prácticamente nueve meses sin disputar un partido oficial, Hirving 'Chucky' Lozano tiene nuevo equipo.

Recientemente se confirmó que el futbolista mexicano continuará su carrera en la Major League Soccer (MLS), ahora defendiendo los colores de LA Galaxy, dejando atrás una complicada etapa con San Diego FC.

¿Cómo llega 'Chucky' Lozano a LA Galaxy?

De acuerdo con los reportes sobre la negociación, el acuerdo contempla que Lozano llegue cedido por un año a LA Galaxy, mientras se mantiene abierta la posibilidad de concretar posteriormente una transferencia definitiva.

El mexicano todavía tiene contrato con San Diego FC hasta finales de 2028, por lo que encontrar una fórmula para su salida era uno de los principales obstáculos de la operación.

¿Cuándo fue el último partido de Hirving Lozano?

La inactividad ha sido uno de los principales problemas en la carrera reciente del mexicano. Su último encuentro oficial se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando San Diego FC enfrentó a Vancouver Whitecaps en la Final de la Conferencia Oeste de la MLS.

Desde entonces, el atacante permaneció alejado de las competencias oficiales. La falta de minutos también terminó afectando sus posibilidades con la Selección Mexicana, pues no fue considerado para disputar la Copa del Mundo de 2026.

'Chucky' buscará relanzar su carrera con el Galaxy

Ahora, el objetivo será recuperar ritmo competitivo y hacerse nuevamente de un lugar importante dentro de la liga estadounidense. Además, se incorpora a una franquicia en la que anteriormente han militado otros futbolistas mexicanos reconocidos como Javier 'Chicharito' Hernández, Giovani dos Santos y Jonathan dos Santos.

Con su incorporación confirmada este 7 de agosto, Hirving Lozano abre un nuevo capítulo de su carrera con LA Galaxy. Después de meses sin actividad, el reto inmediato será recuperar su mejor versión y demostrar que todavía puede convertirse en un futbolista determinante dentro de la MLS.