Modernización de carretera Canatlán-Nuevo Ideal iniciaría este año

El proyecto de modernización de la carretera Canatlán-Nuevo Ideal contempla una intervención por etapas, con prioridad en los puntos donde se concentra el mayor riesgo y se han registrado accidentes.

La diputada local Verónica González Olguín señaló que el proyecto ejecutivo de la obra ya fue entregado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto con la estimación correspondiente, y que se busca que los trabajos puedan comenzar durante este año.

La legisladora indicó que la carretera es utilizada diariamente para el traslado de habitantes, estudiantes, productores y comerciantes de la región, además de personas que requieren desplazarse hacia otros municipios para realizar actividades o acceder a servicios.

Por ello, planteó que la intervención debe concentrarse inicialmente en los tramos que representan mayores riesgos para quienes circulan por esta vía.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, González Olguín añadió que se mantiene el seguimiento del proyecto, mientras que la propuesta contempla avanzar de manera gradual conforme a las necesidades identificadas.

La diputada señaló que se dará seguimiento a las gestiones relacionadas con la modernización de la carretera, particularmente a los puntos donde se han registrado accidentes.