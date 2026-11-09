Módulos del INE en Durango reanudarán atención el martes tras paro de labores este lunes

El paro laboral de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se extendió, además de los módulos de la ciudad de Durango, a las oficinas de Santiago Papasquiaro y El Salto, Pueblo Nuevo; pero existe el compromiso para que reabran este martes.

Raúl Samaniego, vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) en Durango, confirmó que los tres módulos de la capital, Jardines, Zarco y Domingo Arrieta, permanecieron cerrados este lunes, como parte de la protesta nacional para exigir mejoras salariales y condiciones laborales. Precisó que las personas que tenían cita deberán ser reprogramadas.

En el resto del estado, los módulos de Gómez Palacio, Lerdo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero mantuvieron la atención normal al público. Es decir, el paro no se realizó de forma generalizada en Durango, sino que hubo suspensiones en cinco centros de atención.

El Vocal Ejecutivo del RFE detalló que la entidad cuenta con 97 trabajadores asignados a los módulos de atención ciudadana; de los cuales alrededor de 40 laboran en la capital. En todo el estado se realizan entre 850 y 900 trámites diarios, según las estimaciones del funcionario.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran un incremento salarial, la homologación de periodos vacacionales y mejoras en sus condiciones laborales. Samaniego Alvarado indicó que las autoridades del INE acordaron aplicar un aumento de seis por ciento al sueldo bruto a partir de 2027, aunque reconoció que algunos empleados consideran insuficiente el ofrecimiento, pues habían solicitado un incremento de hasta 100 por ciento.

El funcionario estimó que el personal de los módulos percibe alrededor de nueve mil 500 pesos mensuales, pero admitió que los aumentos al salario mínimo han reducido la diferencia respecto a las percepciones de estos trabajadores, que anteriormente eran más competitivas.

A las exigencias salariales se suman necesidades de infraestructura y equipamiento. En el caso del módulo de Jardines de Durango, por ejemplo, se ha señalado la insuficiencia de escáneres y mobiliario para atender la demanda. Samaniego Alvarado reconoció que la reposición de equipos se retrasó debido al recorte presupuestal que tuvo el INE este año, pero aseguró que se prevé utilizar un fideicomiso para sustituir los “periféricos” dañados.