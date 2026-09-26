Moenia enciende el Palacio de los Deportes con primer 'sold out'

La banda de Synth Pop más poderosa de México, Moenia, vivió uno de los momentos más impactantes de su trayectoria artística al encender el Palacio de los Deportes con su “Estamos Bien Tour” ante más de 17 mil personas.

Con una poderosa producción sin precedentes, que incluyó impresionantes juegos de luces y pantallas led, Moenia se apoderó del Domo de Cobre desde el primer beat con temas como: “No hay fe” y “¿Como ves tú?”, para continuar con “Déjame entrar” y “Juegos de amor”.

Como parte de las sorpresas que Moenia tenía preparadas, María José se apoderó del escenario para cantar “No importa que el sol se muera” junto a la agrupación; por si esto fuera poco y ante la insistencia del público, también interpretaron “Fotonovela”, tema que todos los presentes corearon al unísono.

MEJORES MOMENTOS

“La flama del amor” y “Lugares fantasmas” fueron las canciones con las que siguió el espectáculo y que inmediatamente llevaron a los aplausos y ovaciones por parte del público, para abrir paso a la canción “Prohibido besar”, tema que la banda cantó con Poli, una voz femenina poderosa.

El final de la noche se acercaba con “No dices más” y “Ni tú ni nadie”, pero ante la fuerte insistencia del público, Moenia interpretó para cerrar con broche de oro las canciones “Morir tres veces”, “No puedo estar sin ti” y “Ya no es así”, temas que llevaron a tope la emoción de la presentación.