Mónica Dionne dialogará con duranguenses sobre cine; así puedes participar

La actriz Mónica Dionne participará en una charla virtual titulada “En diálogo con Mónica Dionne”, un encuentro que permitirá al público acercarse a la trayectoria de una de las figuras más reconocidas del cine, la televisión y el teatro mexicano.

A través de Zoom, la actriz compartirá parte de su carrera, así como retos y logros dentro de la industria cinematográfica, pues cuenta con una trayectoria de varias décadas en la actuación. Su formación incluye estudios en el Núcleo de Estudios Teatrales y un taller de perfeccionamiento actoral.

Carrera en pantalla

Mónica Xóchitl Dionne Lazo es una actriz mexicano-estadounidense nacida en Waterbury, Connecticut. Su nombre quedó especialmente ligado al cine mexicano a partir de “Sexo, pudor y lágrimas”, película de 1999 dirigida por Antonio Serrano, donde interpretó a María.

El éxito de la cinta convirtió al personaje en uno de los trabajos más recordados de su carrera, al grado de que Dionne retomó el papel más de dos décadas después en “Sexo, pudor y lágrimas 2”.

A lo largo de su carrera también ha participado en producciones como “Santitos”, “Hasta el viento tiene miedo”, “No eres tú, soy yo”, “Cuatro lunas”, “No manches Frida” y “El sabor de la Navidad”, además de mantener una presencia constante en televisión con títulos como “Nada personal”, “Mirada de mujer, el regreso”, “Amor en custodia”, “Madre Luna”, “La mujer del diablo” y “Las hijas de la señora García”.

La actriz también ha desarrollado una trayectoria sobre los escenarios, consolidándose como una intérprete versátil que ha transitado entre el teatro, el cine y la televisión.

Encuentro con nuevas generaciones

La participación de Dionne se suma a las actividades impulsadas por Becoming, proyecto dedicado a la representación y preparación de talento artístico duranguense. La iniciativa busca generar oportunidades de formación y proyección para artistas locales hacia producciones nacionales e internacionales.

En este contexto, el encuentro con Mónica Dionne representa una oportunidad para que estudiantes, actores, realizadores y público interesado en el cine conozcan de primera mano experiencias relacionadas con una carrera construida entre escenarios y producciones audiovisuales.

¿Cómo participar?

Para formar parte del diálogo, los interesados deberán registrarse previamente enviando su nombre al correo electrónico [email protected]. Una vez realizado el registro, recibirán la información necesaria para acceder a la sesión virtual.