Monitorean las 24 horas las principales presas de Durango para prevenir riesgos a la población

Antes de que concluya la temporada de lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia permanente las 24 horas del día en las principales presas de Durango para detectar oportunamente cualquier incremento extraordinario en sus niveles y fortalecer las acciones preventivas en caso de ser necesario.

El director local de la Conagua, Roberto Delgado Gallegos, informó que el monitoreo se realiza durante todo el año a través del área técnica y de Hidrología Operativa en las presas Peña del Águila, Guadalupe Victoria, Francisco Villa, Caboraca y Santiago Bayacora, consideradas estratégicas por su importancia para el abastecimiento de agua y las actividades productivas del estado.

Explicó que el seguimiento incluye la revisión constante de los niveles de almacenamiento, los escurrimientos provocados por las lluvias, las extracciones autorizadas y las condiciones de operación de las obras hidráulicas, con el propósito de conocer en tiempo real el comportamiento de los embalses y actuar de manera oportuna cuando las condiciones así lo requieran.

Señaló que uno de los principales objetivos de esta vigilancia es proteger a la población ubicada aguas abajo de las presas, ya que la información obtenida permite detectar incrementos atípicos en los niveles de almacenamiento y, de ser necesario, coordinar acciones con las unidades estatal y municipales de Protección Civil para aplicar medidas preventivas.

Delgado Gallegos agregó que el monitoreo también contribuye a una mejor administración del recurso hídrico, al proporcionar datos actualizados sobre la disponibilidad de agua para planificar su uso en el consumo humano, las actividades agrícolas y la conservación de los ecosistemas, especialmente ante la variabilidad climática.

El funcionario aseguró que la Conagua mantendrá la supervisión permanente de la infraestructura hidráulica del estado con el objetivo de fortalecer la seguridad de la población y promover un aprovechamiento responsable y sostenible del agua.