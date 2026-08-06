Mono araña 'pone de cabeza' a policías en oficinas de la SICT Durango

Esta mañana un mono araña fue visto paseando en las inmediaciones de las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, (SICT), en su delegación Durango.

El ejemplar fue captado por la azotea de las oficinas, mientras un grupo de elementos de seguridad privada y elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, corrían tras él, con la intención de capturarlo.

Minutos de movilización terminaron con la captura del animal, el mismo que fue resguardado.

Sobre la razón por la que el animal se encontraba libre, se sabe que una mujer, quien se identificó como propietaria, habría señalado que se había escapado de su hogar.

De momento, se sabe que fue entregado el ejemplar a la mujer; sin embargo, se desconoce si cuenta con la documentación necesaria para tener al animal como mascota.