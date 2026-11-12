Montiel pide investigar elección de 2006 y acusa a Fox de intervenir para favorecer al PAN

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con el grupo parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados, para solicitar que se cree una comisión especial para investigar la elección presidencial de 2006.

Dijo que no se busca la judicialización del caso, sino sólo que se conozcan los detalles de la elección que ganó Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador, por menos de 250 mil votos.

“Para nosotros, lo central es lo político, no buscamos la venganza, no buscamos la judicialización de este caso, sino que el proceso democrático tenga cada vez más fortaleza, y eso tiene que ver justo aquí con que en la casa del pueblo se legisle y se cuide los procesos democráticos”, comentó en conferencia de prensa.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aseguró que tienen los votos necesarios para aprobar la creación de dicha comisión especial, aun si el proyecto no es apoyado el por los partidos de oposición.

“Es una decisión del grupo parlamentario, lo que decida el grupo parlamentario, pero si no acompaña algún grupo de oposición, lo lamentamos mucho, ojalá y sí nos acompañen para que todos conozcamos la verdad jurídica, pero si no acompañara un partido, es su voluntad y es su autonomía, y nosotros no cuestionaremos una decisión de ellos”, dijo.

La presidenta de Morena propuso la creación de la comisión especial, por las declaraciones del ex presidente Vicente Fox, quien afirmó que en 2006 hizo ganar a su compañero de partido, Felipe Calderón.

“Hice que gane, ganará Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país, debiera quedar en las mismas manos de mi partido político, llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder, salvo a un presidente electo del PAN, si me hubiera tocado de otro partido, Andrés Manuel López Obrador, no le hubiera entregado la banda presidencial”, afirmó Fox, el pasado 3 de noviembre.