Monzón mexicano dejará lluvias intensas en este estado HOY martes 11 de agosto

Avanza la temporada de lluvias en México, y comenzaron ya los meses que históricamente registran más precipitaciones en el año, debido al paso de varios sistemas que intensifican estas condiciones. Con la llegada del monzón mexicano, este martes 11 de agosto un estado espera lluvias intensas que podrían dejar un importante acumulado de agua.

Desde el mes de mayo comenzó oficialmente la temporada de lluvias en México, y con la llegada de ciclones tropicales estas condiciones se intensificaron en gran parte del país, especialmente en los estados costeros.

Sin embargo, la temporada de lluvias apenas comienza, pues históricamente los meses de julio, agosto y septiembre son los que registran más precipitaciones en el año.

Monzón mexicano dejará más lluvias

El monzón mexicano es un fenómeno climático estacional de verano, que ocurre año con año entre los meses de junio y septiembre, y se caracteriza por el cambio en la dirección de vientos cálidos y húmedos del océano Pacífico y del golfo de California.

Desde hace un par de semanas, el monzón mexicano ha sido uno de los factores por los que las lluvias se han intensificado en gran parte de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el inicio de esta semana el monzón mexicano sobre el noroeste del país, combinado con una circulación ciclónica en altura, dejaría lluvias intensas en la zona, condiciones que se extenderían en varias entidades.

¿Dónde habrá fuertes lluvias HOY?

El pronóstico del SMN señala que este martes 11 de agosto las lluvias continuarán en gran parte del territorio mexicano; sin embargo, hay un estado en el que estas condiciones se intensificarán.

Se trata de Sonora, específicamente al este de la entidad, donde se prevén lluvias fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros.

Además, con pronósticos de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, estarán Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche; mientras que los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, el pronóstico es de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Se prevé que el monzón mexicano se extienda aún durante unas semanas más, con pronóstico de finalizar en septiembre, por lo que se esperan aún lluvias importantes en México.