Morena no descarta expulsar a Rubén Rocha Moya tras retomar sus funciones sin avisar al partido

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no descartó que los órganos internos del partido puedan actuar en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por haber tomado la decisión de retomar su cargo en medio de investigaciones penales en su contra.

“Esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y pues, se le está investigando por delitos de los que se le acusan”.

“Una cosa es lo que le toca a la autoridad, en tanto a lo del partido, pues nosotros no compartimos esa decisión que en su momento él tomó de regresar, pero pues ya los órganos internos decidirán”, dijo Citlalli Hernández este martes.

Durante su participación en la revelación de quienes encabezarán las tareas electorales del partido en algunos estados, llevada a cabo en el WTC de la Ciudad de México, Hernández Mora aseguró que la permanencia de Rocha Moya en el partido deberá discutirse en los órganos correspondientes.

Defiende Citlalli Hernández no transparentar resultados de encuestas para definir coordinadores estatales

Citlalli Hernández Mora defendió que los resultados de las encuestas que realizó el partido para definir a quiénes serán sus coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional son privados porque se trata del proceso interno del partido.

Tras el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la alianza en Campeche, Hernández Mora aseguró que “ha sido el proceso más transparente” de designación de futuros candidatos que ha tenido el partido.

En la entrevista se le cuestionó por otros procesos, como en 2023, cuando el partido —entonces a cargo de Mario Delgado, hoy titular de la SEP— cuando el partido publicó abiertamente los resultados de las encuestas con sus diferentes mediciones, incluso de las encuestas espejo.

“Nunca las hemos dado a conocer, es un proceso interno del partido (…) bueno, en algunos procesos, pero no en todos. Se los presentamos a los aspirantes, vamos a valorar (hacerlos públicos) en la Comisión de Elecciones”, señaló.

Al cuestionarle sobre la lista total de aspirantes que se inscribieron al proceso interno, la cual tampoco fue transparentada pese a que se prometió hacerlo en junio, aseguró que “no hay ningún partido con un proceso tan transparente como Morena”.

“También tenemos que blindar jurídicamente y políticamente nuestro, vamos a valorar, al final del proceso, si las hacemos públicas las listas y los números”, agregó.