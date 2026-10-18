Morena rechaza nombramiento de Adrián Chaparro en Desarrollo Rural de Durango: Iván Gurrola

La bancada de Morena en el Cabildo de Durango votó en contra del nombramiento de Adrián Noel Chaparro Gándara como director de Desarrollo Rural del municipio, al considerar que el perfil propuesto no reúne las características necesarias para atender las necesidades del campo duranguense.

Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena, señaló que su partido había advertido sobre la falta de resultados en esta dependencia durante el análisis del primer informe de Gobierno municipal, por lo que consideró necesario realizar un cambio; sin embargo, afirmó que la nueva designación no representa la mejor opción para encabezar el área.

El regidor morenista sostuvo que la Dirección de Desarrollo Rural requiere una persona que conozca de primera mano las condiciones del campo, las necesidades de los productores y los desafíos que enfrentan las comunidades rurales del municipio.

En ese sentido, cuestionó la elección de Chaparro Gándara al señalar que, desde su perspectiva, no cuenta con el conocimiento suficiente sobre la realidad del medio rural de Durango.

Gurrola también mencionó presuntos actos de corrupción relacionados con el desempeño del funcionario en el municipio de Pueblo Nuevo, aunque precisó que no tenía certeza sobre esa información.

Con su voto en contra, la bancada morenista dejó clara su postura frente a una designación que, afirmó, debió privilegiar el conocimiento del campo y las necesidades de las familias rurales de Durango.