Morena Sinaloa confía y respalda investigación de la FGR a Rocha Moya y arremete contra 'Alito'

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa expresó su confianza en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por solicitar al gobierno de Estados Unidos declarar a Morena como una organización terrorista.

A través de un posicionamiento, el partido guinda acusó al líder priista de recurrir a la “injerencia extranjera” tras perder el respaldo ciudadano en la entidad.

“Lo que más duele a quienes abusaron del poder y abandonaron a la gente es haber perdido para siempre en Sinaloa la confianza del pueblo y por eso el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ruega por la injerencia extranjera, al ser el partido más repudiado de México”, señaló Morena Sinaloa.

Asimismo, el instituto político afirmó que fueron los gobiernos priistas los que “se entregaron, por corruptos, a manos del crimen organizado”, motivo por el cual, aseguraron, “ya no son bienvenidos” en gran parte del país.

En el mismo comunicado, Morena sostuvo que no encubre a ninguna persona , pero tampoco emite condenas sin que existan investigaciones previas.

“Nosotros no encubrimos a nadie, pero tampoco sentenciamos a nadie propio ni extraño”, indicó el partido, al tiempo que criticó las prácticas de administraciones pasadas.

“Ellos quisieran juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos. Pero ahora vivimos en un país donde se respeta el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos de todas y todos”, añadió.

Aunque Morena hizo referencia a procesos e investigaciones en curso, el comunicado no mencionó el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien el partido ha acusado previamente de traición a la patria y contra quien ha anunciado la intención de promover un juicio político.