Quién puede derrotar a Morena y aliados? Ellos mismos. Sea porque eligieron muy malos candidatos (Santiago Nieto en Querétaro es el más evidente) sea porque los seleccionados como defensores de la Transformación y la Soberanía no fueron fruto de las encuestas sino de un soberano dedazo. Varios de ellos no pasarían una prueba “antidedoping”.

Los casos más complicados para la dirigencia son Nuevo León, Michoacán y Zacatecas. En los tres tienen su particularidad regional, y en los tres hay grupos alebrestados en contra del candidato seleccionado por el infalible método de las encuestas ocultas.

En Nuevo León, donde la mesa pareciera estar servida para Morena tras los escándalos de corrupción del gobierno del emecista Samuel García, no se les ocurrió mejor idea que repetir ficha, mandar a una candidata derrotada, Clara Luz Flores, que obtuvo 14 por ciento de la votación hace seis años, por debajo no solo del ganador, sino de los candidatos del PRI y PAN que en aquella ocasión fueron separados. El PT, que tiene poca presencia e intención de voto en este estado, amenaza con lanzar un candidato propio, con lo cual la disputa terminará siendo entre el candidato o candidata naranja (Luis Donaldo Colosio o Mariana Rodríguez) y el priista Adrián de la Garza que en coalición con el PAN tiene las apuestas de su lado (encuestas hay para todos los gustos; las apuestas son más confiables).

Fiel a su estilo, Gerardo Fernández Noroña, que juega a ser de Morena o del PT a conveniencia, fue a incendiar Michoacán. O el candidato es Raúl Morón, el mismo que el INE descalificó hace seis años por gastos excesivos en la precampaña, o no hay coalición. El dedignado por las encuestas, el exfiscal Carlos Torres Piña tiene un escenario cada día más complicado. Muy probablemente se va a enfrentar a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, que encabeza el llamado Movimiento del Sombrero, y al actual alcalde de Morelia, Alfonso Martínez por la alianza PAN-PRI. Si hay ruptura entre PT y Morena el escenario se les va a complicar.

Algo similar sucede en Zacatecas. Nadie cree que Verónica Díaz haya ganado la encuesta sino que es una imposición de la familia real de Zacatecas, los Monreal. El PT ya dejó claro que no van con ella y que designarán como su candidata a Geovanna Bañuelos. Este estado, que hace unos meses parecía un bastión morenista hoy está complicado por problemas autoinfligidos.

En Chihuahua y Baja California las divisiones en Morena venían desde antes de la elección y fuera cual fuera la decisión el descontento estaba cantado. El problema para la presidenta del partido, Ariadna Montiel, es que no tiene las herramientas políticas para hacerle frente a los liderazgos regionales. Si repite un proceso, el que sea, se le van a venir encima cuatro o cinco estados pidiendo lo mismo, lo cual sería un desastre.

No, no es la oposición, son Morena y sus aliados los únicos capaces de derrotarse a sí mismos.