Morena y el maltrato a los 'viejitos'

Desde que se creó como partido político, Morena enfocó su estrategia electoral en ubicar a su público meta para encontrar y sacar provecho a determinados "nichos de mercado" para distinguir a su principal clientela electoral. Uno de estos nichos ha sido el de los adultos mayores, segmento de población entre el cual dispersa una considerable cantidad de presupuesto de sus programas asistenciales.

Por eso sorprende que, en días recientes, el partido oficial, con algunas acciones, destrató a este sector vulnerable.

Causaron indignación los comentarios que se emitieron en un podcast, que llevaba por nombre "Descasadas", un par de diputadas locales morenistas del estado de Puebla, Nayeli Salvatore y Grace Palomares.

Fue el pasado 21 de julio cuando las legisladoras se refirieron de manera despectiva de la gente de "edad", al hablar de su olor y su aspecto físico.

"Los viejitos huelen a baúl de los recuerdos", dijo una. "Es que ya se están pudriendo", remató la otra. Si bien es cierto que entre su comunidad de youtube generaron algunos "likes" y risas, también es cierto que fueron multitudinariamente funadas y colocadas en el paredón de las redes sociales por burlarse y denigrar a las personas mayores.

Ante el cúmulo de comentarios de reprobación ante esos comentarios despectivos, su partido les inició un proceso, mientras que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, consideró que les deberían de suspender sus derechos como militantes. "Esto debe ser sancionado", agregó.

De igual forma, la presidenta Sheinbaum se pronunció en desacreditar los dichos de las legisladoras poblanas.

A esto hay que agregar el tipo de procuración e impartición de justicia de la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, que además de solo capturar y procesar a personajes de oposición y no tocar a los de la 4T, enfila su puntería con adultos mayores como es el caso del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo y el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Estos casos, con un marcado tinte político, tienen el objetivo de ser cortinas de humo. El escándalo de corrupción más grande del sexenio anterior, junto al de Segalmex, es el del huachicol y el oficialismo pretende ponerle la cara de Ruffo y endosarle el origen del tráfico de combustible robado al exmandatario bajacaliforniano.

Mientras que, con Aguirre, pretenden darle atole con el dedo a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Al ser personajes contrarios al régimen difícilmente se les concederán medidas cautelares más acorde a la edad que tienen (como el seguir el procedimiento en prisión domiciliaria). Permanecerán encerrados cuando menos hasta que finalice el sexenio.

Una de las más importantes banderas de Morena es la llamada pensión universal para adultos mayores. Para el oficialismo, la vejez es motivo de cuidados y de trato digno. Un célebre "cabecita de algodón" es su líder moral.

Los comentarios ofensivos, pretendidamente humorísticos, sobre personas de este grupo poblacional, resultan totalmente contradictorios de la plataforma de Morena.

Una contradicción que el electorado difícilmente perdonará, llegada la fecha, en las urnas. Respeto y trato justo para nuestros adultos mayores, sin importar sus creencias.

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