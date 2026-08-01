Mosca estéril para el combate del Gusano Barrenador: SADER

La producción de mosca estéril en la planta en Metepa de Domínguez, Chiapas, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), será ininterrumpida, con una producción que se va a incrementar de manera gradual para ir distribuyéndola en el país.

Aunque para Durango aún no se contempla la llegada de moscas estériles, la liberación del primer lote en el país contribuirá al combate del gusano barrenador del ganado (GBG).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Durango compartió que la planta alcanzará inicialmente una producción de 30 millones de moscas; posteriormente, la meta será de 60 millones, después de 100 millones y, finalmente, buscará llegar a su capacidad máxima de 180 millones.

Se prevé alcanzar la producción de 100 millones de moscas estériles al finalizar este año, con el objetivo de avanzar en la erradicación de la plaga en el menor tiempo posible.

En Chihuahua se liberó el pasado 27 de julio de 2026, el primer lote de moscas estériles del gusano barrenador. Este corresponde al primer ciclo de producción de moscas estériles producidas y esterilizadas en México desde 2012, en la planta que comenzó a operar a finales de junio.

Además de la importancia de la Planta de Moscas Estériles para combatir y erradicar el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), las autoridades destacaron la dispersión de más de 7 mil 260 millones de moscas estériles y el despliegue de más de 578 mil trampas artesanales en el país.

De acuerdo con el Informe de Casos Activos de GBG en México, al 30 de julio, correspondiente a la semana epidemiológica número 30, a nivel nacional se registran mil 906 casos activos, mientras que en Durango se reportan 45 casos activos.