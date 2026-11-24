La ciencia ficción, el terror y las criaturas extraterrestres tomarán la pantalla de la Cineteca de Durango con una selección de películas que formarán parte de la edición de este año del Festival Mostro, que en esta ocasión presenta su edición “Xenomorfo”. Del 26 al 29 de noviembre, el recinto municipal recibirá cuatro proyecciones relacionadas con el universo cinematográfico de Alien, una de las franquicias más representativas del cine de ciencia ficción y terror.

La programación comenzará el jueves con “Aliens”, película que celebra su 40 aniversario y que tendrá dos funciones, a las 16:30 y 19:30 horas. Dirigida por James Cameron, esta producción de 1986 es una de las entregas más reconocidas de la saga y continúa la historia de Ellen Ripley, quien debe enfrentarse nuevamente a las peligrosas criaturas extraterrestres.

CIENCIA FICCIÓN Y TERROR

El viernes continuará la programación con “Prometeo”, dirigida por Ridley Scott, con funciones a las 16:30 y 21:00 horas. La película explora los orígenes de la humanidad a través de una expedición espacial que conduce a sus tripulantes hasta un misterioso planeta, donde descubrirán secretos relacionados con el origen de la vida y una amenaza que pondrá en peligro su supervivencia.

Para el sábado 28 de noviembre se contempla “Alien: Covenant”, también dirigida por Ridley Scott, con funciones a las 16:30 y 21:00 horas. La historia sigue a la tripulación de una nave colonizadora que descubre un planeta aparentemente habitable, pero que esconde peligros inesperados y criaturas capaces de convertir su misión en una pesadilla.

Finalmente, el domingo llegará “Alien: Romulus”, con dos funciones, a las 16:30 y 21:00 horas. Esta entrega recupera la esencia del terror espacial de la franquicia mediante la historia de un grupo de jóvenes que, mientras explora una estación espacial abandonada, se encuentra con una amenaza extraterrestre.

La edición” Xenomorfo” reúne así elementos de ciencia ficción, terror, thriller y fantasía, con una programación dirigida a los seguidores del género.