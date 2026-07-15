Motocicleta en que viajaba una familia es impactada en Mezquital; el papá, de 16 años, murió

Un adolescente perdió la vida la tarde de este martes tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido en el municipio de Mezquital. En el mismo percance resultaron lesionados su esposa, también menor de edad, y el hijo de ambos, quienes fueron trasladados a recibir atención médica.

La víctima fue identificada con las iniciales A.C.F., de 16 años de edad, con domicilio en la localidad de Canoas, en dicho municipio. Horas después del accidente, su cuerpo ingresó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar la causa oficial del fallecimiento.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió cerca de las 12:30 horas en el entronque que conduce a la comunidad de Canoas, sobre la carretera que comunica hacia los estados de Nayarit y Zacatecas.

Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos de vigilancia en la localidad La Gloria fueron alertados por un ciudadano sobre un choque registrado en ese punto. Al arribar encontraron al joven tendido sobre la carpeta asfáltica y, tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras investigaciones señalan que una camioneta de la marca Ford, línea Escape, modelo 2008, circulaba de Campamento hacia La Gloria. Al intentar incorporarse hacia la localidad de Canoas, presuntamente invadió el carril contrario.

En ese momento circulaba una motocicleta de la marca Italika, línea FT-125, en la que viajaban el hoy occiso, su esposa de iniciales S.A.F., de 16 años, y el bebé de iniciales B.A.C., quienes se dirigían en dirección opuesta cuando ocurrió el impacto.

A consecuencia de la colisión, el adolescente salió proyectado y quedó sobre la cinta asfáltica, donde perdió la vida. En tanto, la joven y el menor fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia y trasladados al Hospital de Huazamota para recibir atención médica.

El conductor de la camioneta, identificado como José, fue asegurado por los elementos estatales, quienes le informaron sus derechos y posteriormente lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme avance la investigación.

Por instrucciones de la representación social, el cuerpo del adolescente fue trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado para la práctica de la necropsia correspondiente, mientras que las dos unidades involucradas fueron aseguradas y resguardadas en la base de operaciones de Canoas, debido a que en la zona no se contaba con servicio de grúa.

La Fiscalía General del Estado de Durango abrió la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, en tanto se espera el resultado de los peritajes y de la necropsia de ley para complementar las diligencias del caso.