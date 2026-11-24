Dos adolescentes y un adulto resultaron lesionados durante un accidente vial registrado la mañana del lunes en el municipio de Mezquital, donde dos motocicletas chocaron de frente en una curva de la carretera que comunica a Huazamota con el poblado Brasiles.

Los lesionados fueron identificados como los menores de iniciales G.E.B.A. y E.N.B.A., de 15 y 13 años de edad, respectivamente, así como Pedro Antonio Cumplido Escobedo, de 36 años, quien se desempeña como intendente de una escuela primaria.

De acuerdo con la declaración de Pedro Antonio, alrededor de las 07:15 horas se dirigía a su centro de trabajo a bordo de una motocicleta de la marca Vento, modelo 2025, de colores rojo y negro.

Al circular por la última curva antes de llegar al poblado Brasiles, se encontró de frente con una motocicleta de la marca Italika, de colores azul y negro, sin que consiguiera esquivarla, por lo que ambas unidades terminaron por impactarse.

A consecuencia del choque, los tres tripulantes cayeron sobre el camino. Pedro Antonio manifestó que ambas motocicletas circulaban por la parte central de la carretera y que, después del impacto, brindó auxilio a los adolescentes.

Minutos después arribó Lucas Aguilar, autoridad del poblado Brasiles, quien se encargó de trasladar a los tres lesionados al Hospital Integral de Huazamota, donde fueron atendidos por personal médico.

El adolescente de 15 años fue diagnosticado con un esguince de segundo grado y abrasiones en la pierna izquierda, mientras que el de 13 presentó una herida de 12 centímetros en la rodilla derecha. Por su parte, Pedro Antonio sufrió múltiples contusiones consideradas no graves. Del accidente tomó conocimiento el Ministerio Público.