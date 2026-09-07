Motocicletas estuvieron involucradas en casi una cuarta parte de accidentes en Durango en 2025

En Durango se registraron alrededor de 2 mil 300 accidentes de motocicleta durante el año pasado, con un promedio de entre seis y ocho percances diarios, de acuerdo con datos del Centro Estatal de Emergencias de la Secretaría de Salud.

Juan Rodrigo Monárrez Salazar, director del Centro Estatal de Emergencias, señaló que durante 2025 se contabilizaron 9 mil 600 accidentes automovilísticos y de motocicleta, de los cuales aproximadamente una cuarta parte correspondió a motociclistas.

Explicó que estos accidentes dejaron 2 mil 378 personas lesionadas, de las cuales alrededor de 600 resultaron heridas en percances relacionados con motocicletas, lo que representa cerca de 28 por ciento del total de personas lesionadas.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud puso en marcha la campaña nacional “A Salvo”, cuyo objetivo es concientizar a quienes utilizan motocicletas sobre la importancia de extremar precauciones para reducir accidentes, lesiones y muertes.

Monárrez Salazar advirtió que los accidentes viales representan una de las principales causas de muerte entre personas de 14 a 44 años, además de que una parte importante de quienes sobreviven queda con secuelas que pueden afectar su vida laboral y familiar.

“Se pierden personas jóvenes o dejan secuelas en personas jóvenes, se pierden años de trabajo y una familia pierde su estabilidad por accidentes en moto”, señaló.

Precisó que todavía no se cuenta con las cifras definitivas de accidentes y lesionados correspondientes a 2026, aunque hasta ahora no se ha registrado un incremento extraordinario respecto a los niveles del año pasado.

La campaña “A Salvo” contempla seis recomendaciones dirigidas a los motociclistas para disminuir el riesgo de lesiones graves y fallecimientos.

Entre ellas se encuentra utilizar casco certificado para proteger la cabeza y el cuello; evitar distractores como el teléfono celular mientras se conduce; y no transportar a menores de 12 años, debido a que a menor edad existe un mayor riesgo de gravedad en caso de accidente.

También se recomienda conducir con extrema precaución, no circular entre carriles, respetar los límites de velocidad y los semáforos, así como evitar conducir bajo los efectos del alcohol o alguna droga, debido a que estas sustancias afectan la percepción de las distancias y el tiempo de reacción.

Finalmente, Monarrez Salazar exhortó a los motociclistas a portar su licencia de conducir, ya que ésta acredita que cuentan con una capacitación previa para manejar vehículos de motor.