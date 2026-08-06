Motociclista abandona el HG450 tras accidente; paciente se molestó por dar aviso a Fiscalía

Tras la difusión del ingreso de una persona del sexo masculino lesionada a las instalaciones del Hospital General 450, la dirección del nosocomio emitió un comunicado para detallar la atención brindada y clarificar los motivos de la pronta salida del paciente.

​Según el reporte oficial, se trata de Jesús "N", quien sufrió un accidente a bordo de su motocicleta la tarde del miércoles. El lesionado fue trasladado e ingresado al área de urgencias del Hospital General 450 por personal paramédico a las 19:15 horas de este miércoles, presentando heridas en ambas rodillas.

Al momento de su recepción, se aplicó el protocolo correspondiente y su estado fue clasificado como Código Amarillo dentro del sistema triage.

Posterior a ello, a las 19:35 horas, un médico de primer contacto le brindó el tratamiento inicial.

​Como parte del procedimiento estándar para este tipo de contusiones y traumatismos, al paciente se le practicaron exámenes de laboratorio y un protocolo radiográfico de trauma.

Sin embargo, el ambiente se tornó ríspido cuando el personal de salud procedió a cumplir con la obligación legal de notificar el accidente a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

"Trascendió", señala la dirección del nosocomio, que Jesús "N" expresó su abierto desacuerdo con que el percance vial fuera reportado a las autoridades ministeriales.

Ante la postura inflexible de la institución médica de dar el aviso de oficio conforme a la norma, el paciente optó por no continuar con la valoración médica y firmó de inmediato su alta voluntaria para abandonar el centro hospitalario.