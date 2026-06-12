Motociclista adolescente muere al chocar con camellón en San Juan del Río; iba 'texteando' en un celular

Un adolescente perdió la vida y otro resultó lesionado luego de un accidente vial registrado la noche de este jueves sobre la avenida Felipe Ángeles, en el municipio de San Juan del Río.

El percance ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando autoridades municipales recibieron el reporte del choque de una motocicleta, con personas lesionadas, a la altura del entronque hacia el crucero de San Juan del Río. Al arribar al lugar, los agentes localizaron una motocicleta de la marca Suzuki, color azul con negro, sin placas de circulación, severamente dañada.

Para entonces, los dos ocupantes ya habían sido trasladados en una ambulancia al Hospital Integral de San Juan del Río, por lo que los elementos de seguridad se dirigieron al nosocomio para dar seguimiento al caso.

Personal médico informó que uno de los jóvenes falleció durante el traslado, mientras que el segundo ingresó con diversas lesiones. El adolescente que perdió la vida fue identificado con las iniciales J.R.U., de 16 años de edad y vecino de la comunidad El Terrero.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos menores viajaban a bordo de la motocicleta con dirección de San Juan del Río hacia la localidad Francisco de Ibarra. La unidad era conducida por el hoy occiso, quien presuntamente perdió el control del vehículo.

Las indagatorias señalan que el conductor aparentemente manipulaba un teléfono celular mientras circulaba a exceso de velocidad, situación que habría provocado que s e impactara primero contra el camellón central y posteriormente contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad.

El acompañante, identificado con las iniciales A.M.S., de 17 años, también originario de la comunidad El Terrero, fue valorado por personal médico, que le diagnosticó esguince cervical y múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo. Debido a que sus lesiones no eran de gravedad, fue dado de alta horas después.

El doctor en turno confirmó que el adolescente de 16 años de edad llegó al hospital sin signos vitales, por lo que no fue posible realizar maniobras exitosas de reanimación. Ante ello, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Durango para el inicio de las diligencias correspondientes.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango para la práctica de la necropsia de ley. La motocicleta quedó asegurada por elementos de Policía Vial de San Juan del Río, mientras continúan las actuaciones para integrar la carpeta de investigación correspondiente.