Motociclista arrolla a peatón en la colonia El Ciprés; ambos resultaron lesionados

Un peatón y un motociclista fueron hospitalizados la tarde de este domingo luego de verse involucrados en un hecho vial registrado en la colonia El Ciprés, en la ciudad de Durango.

Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

El ingreso de los lesionados fue reportado alrededor de las 19:30 horas, lo que motivó la intervención de elementos de la Policía Investigadora de Delitos para recabar información sobre la forma en que ocurrieron los hechos.

Durante las primeras indagatorias, José Antonio Maldonado Pérez, de 32 años de edad y con domicilio en la colonia Octavio Paz, declaró que cerca de las 18:00 horas caminaba junto con unos amigos sobre la banqueta de la avenida Las Rosas, a la altura de un centro de rehabilitación, cuando fue impactado por una motocicleta.

De acuerdo con su versión, la unidad involucrada es una motocicleta de la marca Italika, modelo 2025, color gris, que era conducida por Octaviano, de 23 años de edad, vecino de la colonia El Ciprés. Tras el impacto, tanto el peatón como el conductor cayeron al pavimento y sufrieron diversas lesiones.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a ambos lesionados antes de trasladarlos al nosocomio antes mencionado.

El personal médico informó que Octaviano presentó traumatismo craneoencefálico y trauma de tórax leve, mientras que José Antonio Maldonado Pérez fue diagnosticado con traumatismo de cráneo, por lo que ambos permanecieron bajo observación médica.

Elementos de la autoridad vial tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para integrar el informe del accidente, además de establecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para deslindar responsabilidades, mientras se mantiene pendiente la evolución del estado de salud de los dos involucrados en este hecho de tránsito.