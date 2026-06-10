Motociclista atropella a peatón frente al Bebeleche; víctima muere en el IMSS

Un hombre que había sido ingresado en estado grave al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en la ciudad de Durango, tras ser atropellado, perdió la vida durante la madrugada de este miércoles, informaron autoridades ministeriales.

El fallecimiento fue reportado alrededor de las 03:00 horas, luego de que personal médico notificara que el paciente, quien permanecía internado desde la noche del martes, dejó de presentar signos vitales.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la víctima ingresó al nosocomio alrededor de las 22:00 horas del 9 de junio, sin identificación y sin familiares que pudieran proporcionar sus datos generales.

Tras recibir el reporte, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, acudió al hospital en compañía del Agente del Ministerio Público para tomar conocimiento del deceso.

La persona fallecida fue descrita como un hombre de entre 50 y 55 años de edad, de tez morena, complexión delgada, aproximadamente 1.70 metros de estatura y 65 kilogramos de peso. Vestía botas negras tipo tácticas con velcro, pantalón de mezclilla azul y una playera de color oscuro con líneas grises.

Debido a que el lesionado permaneció inconsciente desde su ingreso y no portaba documentos de identidad, no fue posible obtener información directa sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente ni localizar de inmediato a familiares.

De manera preliminar, personal paramédico informó que el hombre fue auxiliado sobre el bulevar Guadiana, casi esquina con calle Teotihuacán, frente al parque Bebeleche, donde había sido atropellado por una motocicleta.

Las primeras indagatorias señalan que la unidad involucrada sería una motocicleta marca Italika conducida por Jonthan Alexis, de 28 años de edad, quien también resultó lesionado y recibe atención médica en el Hospital General 450, bajo resguardo de las autoridades mientras se determina su situación jurídica.

Versiones obtenidas en el lugar de los hechos indican que la víctima habría intentado cruzar la vialidad cuando el motociclista contaba con preferencia de paso por señal luminosa en verde; sin embargo, serán los peritajes y la investigación ministerial los que determinen la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de ser identificado.