Motociclista choca contra cuatrimoto de la Policía Estatal en Durango; hay tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos elementos de la Policía Estatal, luego de un accidente entre una motocicleta y una cuatrimoto oficial ocurrido durante la tarde del viernes 14 de agosto en la carretera Durango-Zacatecas.

El accidente se registró aproximadamente a las 19:15 horas, a la altura de la localidad Antonio Castillo, metros antes de llegar a las instalaciones de la Universidad Politécnica (Unipoli), en la ciudad de Durango.

Según la información recopilada, Gustavo, de 53 años, y Francisca, de 39, ambos elementos de la Policía Estatal, circulaban a bordo de una cuatrimoto perteneciente a dicha corporación.

En determinado momento, una motocicleta de la marca Italika, de 125 centímetros cúbicos, de color gris, conducida por Antonio Guadalupe, de 20 años de edad, impactó por alcance la parte trasera de la cuatrimoto, provocando que los tres involucrados resultaran lesionados.

Tras el accidente se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Gustavo y Francisca fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al Hospital del ISSSTE, donde el primero fue diagnosticado como policontundido, mientras que la mujer presentó fractura de clavícula derecha, además de golpes en diferentes partes del cuerpo.

Por su parte, Antonio Guadalupe fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que sufrió una fractura expuesta en el fémur derecho y una herida de consideración a la altura de la rodilla, por lo que quedó bajo atención especializada.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para establecer, mediante los peritajes correspondientes, la mecánica precisa del choque y deslindar responsabilidades, mientras los tres lesionados permanecían bajo atención médica.