Motociclista choca con pasajero que bajaba de autobús en la Plazuela; tras discutir, se dieron a golpes

Elementos de la Policía Preventiva atendieron un reporte de riña registrado la tarde de este martes en la Plazuela Baca Ortiz, en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Baca Ortiz, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas, cuando un hombre descendió de un camión de pasajeros sin percatarse de que se aproximaba una motocicleta, siendo impactado por la unidad.

El lesionado fue identificado como Santiago Alberto, de 19 años de edad y vecino de la colonia Tierra Blanca, mientras que el motociclista involucrado responde al nombre de Brian, de 24 años.

Tras el percance, ambos hombres comenzaron a discutir y posteriormente se enfrentaron a golpes, situación que generó el llamado de auxilio a las corporaciones de seguridad.

Sin embargo, al arribo de las unidades preventivas, las personas involucradas ya se habían retirado del lugar, por lo que los agentes únicamente tomaron conocimiento de los hechos y la situación quedó sin novedad.