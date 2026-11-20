La mañana de este viernes se registró un accidente de motocicleta en el municipio de Canatlán, en donde un hombre perdió la vida al circular por un camino de terracería que conduce al poblado Cerro Gordo.

Quien perdió la vida respondía al nombre de José Patricio Árbula Pérez, de 67 años de edad, quien tenía su domicilio en la mencionada localidad y viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea DM 300, de color negro con amarillo y franjas blancas.

De acuerdo con la información recabada, José Patricio circulaba por dicho camino cuando, por circunstancias que hasta el momento se desconocen, presuntamente perdió el control de la motocicleta y derrapó, lo que le habría ocasionado lesiones que terminaron con su vida.

Alrededor de las 12:30 horas, un vecino de la localidad, acudió al domicilio de Victoria, de 47 años de edad, esposa del motociclista, para informarle que su marido se encontraba tendido sobre el camino de terracería.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar, donde se confirmó que el motociclista ya no contaba con signos vitales, razón por la cual se solicitó la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos realizaron las primeras indagatorias, en tanto que el agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la capital duranguense, para la práctica de la necropsia de ley y determinar la causa formal de la muerte.