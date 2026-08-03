Motociclista derrapa al evitar arrollar a una joven en Zona Centro de la ciudad de Durango

Un joven motociclista resultó con lesiones leves la mañana de este lunes 3 de agosto, luego de derrapar cuando intentó evitar atropellar a una peatona en el crucero de las calles Zaragoza y Pino Suárez, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, quien presentó golpes y escoriaciones derivadas de la caída.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una jovencita intentó cruzar el arroyo vehicular de la calle Pino Suárez. En ese momento, el motociclista circulaba por la calle Zaragoza y realizó una vuelta a la izquierda para incorporarse a dicha vialidad.

Al percatarse de la presencia de la peatona, el conductor accionó el sistema de frenos para evitar embestirla; sin embargo, debido a la velocidad con la que circulaba, perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando sobre el pavimento.

Tras el accidente, el motociclista dio aviso a sus familiares, quienes llegaron al lugar y reclamaron a la joven el pago de los daños ocasionados a la motocicleta, al considerar que su cruce provocó el incidente. La peatona permaneció en el sitio mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y serán las encargadas de determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Luego de recibir la valoración médica, el motociclista descendió de la ambulancia por su propio pie y abordó un vehículo particular junto con sus familiares.