Motociclista derrapa y muere tras accidente en carretera de Nazas

Un hombre perdió la vida la noche del jueves luego de sufrir un accidente mientras viajaba en una motocicleta por el tramo carretero que comunica a Paso Nacional con La Perla, en el municipio de Nazas.

El fallecido fue identificado como Nahum Chairez Castillo, de 43 años, quien tenía su domicilio en el ejido La Perla, perteneciente al citado municipio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre, cuando Nahum circulaba por dicha carretera.

El hombre viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, modelo 2012, en colores blanco y negro, cuando, por circunstancias que serán investigadas, perdió el control de la unidad.

Tras el derrape, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió múltiples golpes . Personas que circulaban por el lugar observaron lo ocurrido y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911.

Personal del Centro de Salud acudió para auxiliar al lesionado y posteriormente realizó su traslado a un hospital; sin embargo, al momento de su ingreso se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento e iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias precisas del accidente.

El cuerpo quedó a disposición de la autoridad competente para la práctica de la necropsia de ley y determinar formalmente la causa de muerte.